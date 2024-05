Nel video l’intervista a:

– Assunta De Simone, Dipendente Maserati

– Violante Giuseppe, Delegato sindacale Fiom Cgil Modena

– Stefania Ferrari, Segretaria Generale Fiom Cgil Modena

Sono oltre 200 i lavoratori della Maserati di Modena che da inizio anno sono in cassa integrazione. L’attività lavorativa nello stabilimento di Via Ciro Menotti prosegue a singhiozzo e i dipendenti del Tridente si dicono preoccupati per il futuro. Se da una parte oggi in Piazza Grande si festeggia la Motor Valley dall’altra appoggiati dalle sigle sindacali molti di loro hanno preso parte ad un volantinaggio per sensibilizzare la città sulle difficoltà che stanno vivendo ormai da gennaio. Secondo le sigle il problema è da ricercare nella mancanza di un piano industriale che possa garantire il futuro dell’occupazione dello stabilimento produttivo e ancora più della ricerca e sviluppo. A loro dire mancano le prospettive di tutto il Gruppo Stellantis.