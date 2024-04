PER LA PALESTINA, IN CENTRO UNA MANIFESTAZIONE CONTRO OGNI OPPRESSIONE

Un 25 aprile che arriva in un momento di grande tensione a livello internazionale, a causa in particolare del conflitto in Medioriente. Da Piazzale Sant’Agostino un corteo per chiedere a gran voce la liberazione della Palestina.