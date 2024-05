«Di solito si usa dire che una persona abbia origine dalla terra nella quale è nata… Penso che Vasco Rossi sia uno dei pochi casi al mondo in cui si possa dire il contrario, perché Zocca è diventata famosa in tutta Italia grazie a lui, quasi come se fosse nata agli occhi del mondo dopo di lui». Con queste parole l’amministrazione presenta il “Festival Zocca Paese della Musica”, vero e proprio concorso canoro con l’obiettivo di far emergere nuovi artisti e gruppi musicali di talento, sull’intero panorama nazionale. A darne notizia, Vasco stesso sui social. Dopo una prima scrematura, gli artisti e i gruppi musicali selezionati parteciperanno ai casting, tra il 17 e il 26 maggio, al Teatro Comunale intitolato proprio al Komandante. I migliori 14 parteciperanno poi alla finalissima, in programma venerdì 31 maggio, ancora al teatro comunale “Il Blasco” di Zocca. E qui arriva il bello: perché i primi classificati riceveranno un premio molto speciale, incredibile, ovvero la possibilità di esibirsi sul palco del Vasco Live 2024, davanti alle folle da sold out. I primi sette classificati potranno esibirsi in una delle sette date di San Siro, avendo a disposizione, ciascuno, 15 minuti di esibizione, mentre i classificati dall’ottavo all’11° posto potranno esibirsi nelle quattro date del tour, che si terranno allo stadio San Nicola di Bari. Un legame unico quello che unisce la rockstar e la sua Zocca. E il nuovo contest, pronto a crescere negli anni, non è altro che la conferma.