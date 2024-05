Nel video l’intervista a:

– Andrea Reggianini, Organizzatore

– Andrea Montorsi, Erbe della Graziosa

– Samanta Benatti, Umpa Lumpa

Il biologico scende in piazza Roma per far scoprire ai modenesi quanto di buono e di sano la natura ha da offrire. Tutto questo nella nuova edizione di Parva Naturalia. La festa mercato che raccoglie tantissimi artigiani e agricoltori nel cuore del centro storico, con le loro produzioni 100% sostenibili. Si sposa con il Modena Winefood Experience accogliendo le cantine vinicole del territorio e i prodotti locali, in una due giorni aperta a tutti. Una vera e propria gimkana all’aria aperta tra degustazioni di prodotti, dimostrazioni in loco di creazioni floreali e anche qualche bancarella con creazioni, come gioielli, borse e kimono, frutto di materiali riutilizzati. Insomma ce n’è per tutti i gusti.