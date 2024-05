Nel video le interviste a:

Marcello Baraldi, Responsabile Servizio Emergenza Modena 118

Nicola Ortugno, Presidente Team Enjoy Modena

Maurizio Magaria, Emimed

Sport e solidarietà vanno ancora a braccetto.

Il torneo interospedaliero di calcio a 5 “Marco Rambaldi” ha permesso la raccolta dei fondi necessari per 22 nuovi zaini pediatrici, su cui potranno contare le ambulanze del 118 di Modena.

Fondamentale il sostegno di Emimed, che si occupa di attrezzature per il soccorso sanitario e l’emergenza d’urgenza.

Il torneo di calcio ricorda la figura del dottor Marco Rambaldi, primario di Anestesia, Terapia intensiva e rianimazione dell’ospedale di Baggiovara, scomparso nel 2014.

Gli zaini sono già stati consegnati e sono già in uso sulle ambulanze. La manifestazione ha avuto l’adesione di 16 reparti degli ospedali di Baggiovara, Policlinico, Vignola, Sassuolo, Hesperia e Villa Igea, con centinaia di medici, infermieri, Oss e tecnici e la partecipazione di una decina di donne.

Il torneo è stato organizzato, come sempre, dai volontari del Team Enjoy.

Il torneo si è concluso domenica scorsa con la finalissima tra le squadre della Radiologia del Policlinico e della Sala Operatoria di Baggiovara, con la vittoria di quest’ultima ai rigori.