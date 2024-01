La Polizia di Stato di Modena e l’Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto due cittadini moldavi e un cittadino rumeno con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. Tutto è partito da una segnalazione al 112 relativa alla presenza di persone e veicoli sospetti nei pressi di un capannone in disuso, nella zona artigianale di Modena Est. Più pattuglie si sono subito portate sul posto, posizionandosi in modo da bloccare le possibili vie di fuga. I tre uomini si trovavano all’interno, ma una volta che si sono accorti della presenza delle forze dell’ordine, sono usciti dallo stabile per poi dirigersi, con fare tranquillo, verso una pizzeria di Via Caduti sul Lavoro e simulare una cena tra amici. Gli agenti, che nel frattempo non li avevano mai persi di vista, hanno quindi interrotto la “pizzata”, prelevato i tre stranieri e accompagnati presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti. Per loro sono scattate le manette.