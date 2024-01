Nel video le interviste a:

Antonio Vaccari, Viceresponsabile Spazio Anziani Pergolesi CEIS

Barbara Trovato, Funzionario Polizia Locale di Modena

“Attenzione alla borsa”, “Furti negli appartamenti”, “Molto tempo lontano da casa”. E poi ancora, “Riconoscere i vari addetti”, “Se ci chiedono informazioni”, “La privacy in internet” e infine “Le truffe e i tortellini”. Sette video, dalla durata di 2 minuti ciascuno, per sette modalità di truffa o raggiro, le più comuni, ai danni degli anziani, con l’obiettivo di insegnare loro a difendersi. In questo consiste la nuova campagna informativa realizzata nell’ambito del progetto “Sta ben attento vè” e pubblicata sul canale Youtube ufficiale del Gruppo Ceis.

Una simpatica simulazione, insomma, che però fotografa una triste realtà. Un fenomeno preoccupante, quelle delle truffe agli anziani, in costante crescita anche nel territorio modenese. Ma come dice il detto? “Prevenire è meglio che curare”. Proprio così, imparare a riconoscere si rivela spesso e volentieri la chiave per arginare questo tipo di reati.