Nel video l’intervento a SportQui di Mauro Mayer, Ex capitano del Modena

Adesso l’obiettivo è confermarsi.

Dopo la vittoria strameritata con il Parma, il Modena sarà chiamato a confermare il suo rilancio già sabato a Genova, sul campo della Sampdoria, squadra con 5 punti meno dei gialli, rilanciatasi anch’essa sabato scorso con la vittoria esterna a Cittadella.

Già nella gara d’andata, vinta 2-0, i blucerchiati allenati da Andrea Pirlo hanno messo in difficoltà il Modena. Anche stavolta il match è un crocevia della stagione, proprio per verificare se la vittoria nel derby è stata una rondine che non fa primavera o se si è trattato di una vera e propria svolta.

Sul modulo 3-5-2 che ha fatto la fortuna dei gialli nel derby, ieri sera è intervenuto anche Mauro Mayer, storico capitano del Modena della promozione in serie A.

Squadra che vince non si cambia?