Nel video le dichiarazioni in conferenza-stampa di Alberto Casadei, Ds Modena Volley

Un cambiamento dettato da un periodo buio per il Modena Volley, che non sembrava riuscire a trovare nuovi stimoli. L’arrivo di Alberto Giuliani, sulla panchina dei gialloblù è stato ufficializzato subito dopo l’esonero un po’ a sorpresa di Francesco Petrella. Le motivazioni di questa scelta, spiegata dalla Presidente Gabana e dal ds Alberto Casadei, sono legate principalmente, stando alle loro dichiarazioni, ad una continuità necessaria per il progetto degli emiliani.

Dopo la notizia dell’addio di Petrella, sui social l’ex Presidente Catia Pedrini ha criticato la scelta della società, scrivendo: “si muore più traditi dalle pecore, che sbranati dal lupo”. La Pedrini ha inoltre riportato alcune parole del coach di Perugia Lorenzetti, che, da maestro di Petrella, avrebbe sollevato alcuni dubbi sull’esonero dell’ex allenatore di Modena Volley.