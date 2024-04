Nel video le interviste a:

Grazia Baracchi, Assessore all’Istruzione

Chiara Boldrini, Esperta musicale

Dal parco della Londrina al parco della Repubblica, dall’area verde di via San Giovanni Bosco al parco della Ghiacciaia, fino a piazza Matteotti. A primavera “Strumentando”, la rassegna di laboratori musicali si fa outdoor, nelle aree verdi della città, quindi a contatto con la natura. Cinque nuovi appuntamenti, tutti a cielo aperto, che permetteranno ai bambini da 0 a 11 anni e alle loro famiglie di vivere e condividere la musica, integrando strumenti veri e propri con alcune creazioni ricavate da materiali di recupero. Non occorreranno elevate competenze, solo tanta voglia di stare insieme, a contatto con la natura, sviluppando e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. Il primo appuntamento si terrà sabato 6 aprile in piazza Matteotti, nell’area antistante il Centro Momo.