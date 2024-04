Nel video le interviste a:

Fabio Braglia, Presidente della Provincia

Luigi Zironi, Sindaco di Maranello

Un collegamento ciclabile attraverso i Comuni di Modena, Formigine, Fiorano e Maranello, per unire i due musei dedicati alla Ferrari in un itinerario di 21 chilometri da percorrere in bicicletta o a piedi, con una segnaletica dedicata e un nuovo logo, semplice ma efficace che richiama il mondo dell’automobilismo e caratterizzerà il tracciato della cosiddetta “Ciclovia del Mito”, presentata ufficialmente questa mattina negli spazi della Provincia. Una ciclovia che andrà ad integrare un sistema di ciclabili sempre più capillari, alcune delle quali già esistenti, portando al territorio una doppia opportunità: da una parte riqualificare l’offerta turistica, rivolta sia agli appassionati di motori sia agli amanti della bicicletta, e dall’altra favorisce nella quotidianità l’utilizzo di mezzi green e sostenibili per il tragitto casa-lavoro, facendo bene alla salute e all’ambiente.