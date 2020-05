Con le strade nuovamente affollate dopo il lockdown e con il maggior traffico di veicoli c’è anche la possibilità di un sensibile aumento del rischio di incidenti. Per questo motivo, da martedì 12 maggio a lunedì 18 maggio, la Polizia locale ripartirà con la campagna mirata alla sicurezza stradale, in particolare volta a contrastare l’uso del telefono cellulare e tablet durante la guida. Le pattuglie delle unità territoriali e del Pronto intervento della Polizia locale effettueranno controlli mirati su strada in varie zone della città, utilizzando anche personale in motocicletta. Il conducente che fa uso di cuffie sonore o di apparecchio telefonico impegnando l’uso della mano incappa in una sanzione di 165 euro, oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi se la violazione viene reiterata nel biennio. La distrazione alla guida è uno tra i comportamenti più frequentemente causa di incidenti stradali, assieme con la velocità troppo elevata e il mancato rispetto delle regole di precedenza e del semaforo.