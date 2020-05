È stata probabilmente una sigaretta gettata a bordo strada improvvidamente da un autista malaccorto a causare un incendio divampato nella zona industriale di Casinalbo, all’incrocio fra via Niccolò Copernico e via Radici in Piano. Le fiamme hanno attecchito anche in questo caso su un vasto strato di piumini di pioppo che costeggiano la carreggiata. Il ciglio della strada ha iniziato a bruciare intorno alle 14:30 e sul posto oltre ai Vigili del Fuoco sono arrivate due pattuglie della municipale e i carabinieri che hanno chiuso la circolazione in entrambe le direzioni. In poco meno di un’ora i focolai sono stati domati. Il fuoco è arrivato a lambire anche la recinzione un’azienda metalmeccanica. I danni registrati non sono stati gravi, nel cortile sono bruciati solo alcuni pannelli, nessuno dei dipendenti si trovava al lavoro.