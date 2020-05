Una moto parcheggiata in via Stradivari a Modena è stata distrutta da un incendio sviluppatosi in mattinata, attorno alle 6,20. Il motociclo è andato completamente distrutto e sono state gravemente danneggiate anche due auto che erano in sosta accanto. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, non si segnalano feriti. Dai primi accertamenti non si è trattato di dolo ma di un incendio accidentale sviluppatosi poco dopo che la moto è stata parcheggiata.