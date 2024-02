Quattro minori tra i 14 e i 16 anni sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di rapina in concorso in danno di un altro ragazzino di 14 anni. Il gruppo si era impossessato dello zaino della vittima, dopo averlo aggredito. Il fatto è stato documentato da un video che un utente anonimo ha inviato alla Polizia di Stato tramite l’applicazione “YouPol”. L’attività di indagine, avviata nell’immediatezza dalla Squadra Mobile, ha permesso di risalire all’identità dei quattro minori.