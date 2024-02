Un altro tragico incidente dall’esito mortale è accaduto questa mattina intorno alle 8.45 in via Chiesa Cortile di Carpi. A perdere la vita un 81enne di cui si conoscono solo le iniziali L.O. . L’uomo sembra abbia perso il controllo della propria auto finendo fuori strada e sbattendo violentemente contro un manufatto. Per l’anziano purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i Vigili del Fuoco, 118 ed elisoccorso, oltre alla Polizia locale