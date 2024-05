Una 45enne con un tasso alcolemico sopra il consentito martedì sera, 30 aprile, ha provocato un incidente che fortunatamente ha visto coinvolta solo la sua auto. Perdendo il controllo del mezzo è finita fuori strada, rimanendo comunque illesa. E’ avvenuto intorno alle 20.40. La donna viaggiava lungo la tangenziale in direzione Bologna quando ha sbandato poco dopo l’uscita 17. Per lei sospensione della patente per un periodo da tre a sei mesi e una sanzione che può arrivare a 543 euro. Il veicolo, invece, di proprietà di un’altra persona, non è stato interessato da provvedimenti.