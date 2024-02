Nel video l’intervista a Luigi Sorrentino Segretario regionale Orsa Trasporti

Rivoluzione in arrivo in casa Seta, dopo l’approvazione da parte della Giunta Regionale, lo scorso 12 febbraio, del protocollo d’intesa sul futuro delle aziende di trasporto pubblico emiliano-romagnolo. Il riferimento, naturalmente, è alle tre grandi aziende, Tper, Seta e Start Romagna, finora sotto molti aspetti indipendenti, che adesso si preparano ad essere accorpate, per i prossimi due anni, in un solo ed unico gruppo industriale. L’obiettivo è lungimirante: garantire servizi migliori e bilanci più sani. Il conto alla rovescia è partito, ci vorranno circa 265 giorni per concludere l’iter. A quel punto, anche il trasporto locale modenese, tra continui disservizi e preoccupazioni, finirà così centralizzato a Bologna. Sarà la mossa giusta?

A Modena resterà la Sot, ovvero la Società operativa territoriale, con cui gli Enti locali potranno mantenere un’interlocuzione diretta con l’azienda. Anche in questo caso, l’obiettivo resta sempre il medesimo: rivolvere ogni criticità, migliorando il servizio in base alle esigenze di ogni singolo territorio. Su Modena, ancora oggi una delle problematiche che più incidono sul servizio è la mancanza di personale. E su questo, il sindacato Orsa Trasporti non intende retrocedere.