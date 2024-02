Nel video l’intervista al Prof. Enrico Clini Dir. Struttura Complessa Malattie App Respiratorio AOU di Modena

“E’ una situazione straordinaria quella che stiamo vivendo” questa l’affermazione dell’Assessora regionale all’ambiente Irene Priolo che oggi incontrerà i sindaci dei 207 Comuni della regione coinvolti nel Piano della Qualità dell’aria e nei prossimi giorni la stessa Assessora incontrerà il ministro Pichetto Frattin per chiedere anche l’intervento del Governo. La realtà è che Modena, come anche altre grandi città del centro nord, è tra i centri urbani più fortemente esposti all’inquinamento atmosferico. Considerando che il valore limite giornaliero di PM10 previsto dalla legge italiana è non può essere superato per più di 35 volte nell’anno solare, Modena, solo in questi primi due mesi dell’anno, non ancora pieni, ha già registrato 29 giorni di sforamento.

Inutile ripetere quanto questo stato ambientale possa incidere sulla salute dei cittadini, come ricorda il Prof. Clini

Grazie all’arrivo di una perturbazione seppur debole anche sulla nostra regione, sono rientrate le misure emergenziali attive nell’ultima settimana. Si torna perciò in zona verde, restano in vigore solamente le limitazioni ordinarie del periodo invernale