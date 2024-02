La speranza di ottenere un terzo mandato per i Governatori delle regioni in scadenza l’anno prossimo è appesa a un filo sul quale il Senato è chiamato a decidere. Tramonta definitivamente invece questa possibilità per i sindaci dei comuni con più di 15mila abitanti. La Lega su questo fronte ha infatti ritirato l’emendamento. La proposta aveva avuto il parere contrario del governo, da quanto si apprende da fonti parlamentari. Rimane invece sul tavolo, per ora, la proposta di modifica che riguarda il terzo mandato ai governatori. Il primo che guarda a questo testo favorevolmente è Luca Zaia, il governatore del Veneto della Lega. Ma l’occasione interessa pressoché tutti i presidenti di regione che alla prossima tornata elettorale non potrebbero più candidarsi. Tra questi anche Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna che non ha mai fatto mistero di essere pronto a guidare il territorio per altri cinque anni. Come lui altri presidenti del centrosinistra, come Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia. Come Luca Zaia, per il centrodestra è in dirittura d’arrivo anche Giovanni Toti, governatore di Forza Italia in Liguria. Proprio lui stamattina ha dichiarato che “se non si mette ordine sul vincolo del terzo mandato rischiamo nei prossimi due-tre anni di avere un contenzioso tra governo centrale e Regioni quasi infinito”. Non è un mistero che il nodo del terzo mandato stia creando malumori nella maggioranza di Governo, con Fratelli d’Italia fortemente contraria (oggi il relatore Alberto Balboni ha già dato parere contrario anche alla ricandidabilità nelle regioni) così come gran parte di Forza Italia. La Lega, che mira a mantenere saldo il Veneto sotto il nome di Zaia, ha deciso di abbandonare la strada dei sindaci, ma di mantenere il testo per le elezioni regionali.