Nel video l’intervista a Nildo Benuzzi Presidente Modena Volta Pagina

Entro un mese verrà comunicato simbolo, nome e candidato sindaco. Intanto sono chiari i punti su cui lavorare: Discontinuità col recente passato, Rinnovamento amministrativo, Priorità ai bisogni dei cittadini nelle politiche locali. Queste, infatti, sono le parole chiave per la nuova alleanza politica di sinistra che è stata presentata questa mattina e che si prepara a partecipare alle prossime amministrative. Ad unire le proprie forze e i propri obbiettivi in un pensiero allineato e condiviso, Modena Volta Pagina, Unione Popolare e Possibile Modena. Un’alleanza che arriva dopo 5 anni di lavoro comune in cui si è consolidata tanto da produrre le proprie scelte nell’interesse della città. E comunque condivise prima d’ora con le altre forze politiche

Tra i macrotemi individuati, Appalti comunali e gestione dei servizi alla persona

Non manca l’interesse per la mobilità e il trasporto pubblico