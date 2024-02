Imponenti formazioni nuvolose a sviluppo verticale stanno determinando rovesci e temporali sulla Pianura Padana. Questo pomeriggio un principio di tornado è stato segnalato tra Carpi e Soliera. Si tratta della fase gestazionale del vortice che prima di toccare il suolo, come in questo caso, non riesce ad evolvere in tornado dissipandosi prima di arrivare a terra.