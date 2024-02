Per chi volesse partecipare alla raccolta fondi per salvare gli asinelli di San Possidonio con un proprio contributo potrà collegarsi al sito internet https://www.gofundme.com/f/salvare-i-57-asinelli-in-asta-giudiziaria. I fondi raccolti finiranno sul conto corrente bancario di Horse Angels Odv, associazione riconosciuta per la tutela degli equini dal Ministero della Salute, che si farà garante che siano impiegati per la partecipazione all’asta giudiziaria.