Nel video, le interviste a:

Lucia Tona, m amma di Massimiliano Tona

amma di Massimiliano Tona Alessandra Camporota, Prefetto

Col. Antonio Caterino, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena

Era il 24 febbraio del 2021 quando in un tragico incidente in moto è venuto a mancare il carabiniere della Sezione Radiomobile Massimiliano Tona. Molto conosciuto in città, ogni giorno percorreva le strade durante i servizi di pattugliamento insieme al collega Michele; lo stesso collega che era con lui quando, sulla complanare Einaudi, Tona è caduto con la sua motocicletta. Per ricordare il militare ma soprattutto l’uomo, è stato installato in pieno centro storico, all’angolo tra corso Adriano e via Gallucci un defibrillatore. L’impianto è stato donato alla città di Modena dalla mamma di Tona, la signora Lucia. A Modena Massimiliano Tona ha trascorso 19 anni in servizio di pattugliamento e per questo molte persone lo conoscevano, come dimostra la folla presente all’inaugurazione del defibrillatore. Tanti gli amici che hanno supportato la mamma con l’idea di ricordarlo attraverso un dispositivo salvavita a disposizione di chi ne ha bisogno collocato proprio in strada, laddove Tona passava gran parte del tempo.