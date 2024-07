I Nas di Parma, competenti per la l’area territoriale modenese, hanno controllato due empori etnici in provincia di Modena, scoprendo irregolarità. Durante una delle ispezioni, sono state sequestrate 27 confezioni di prodotti cosmetici, nello specifico creme di vario tipo, per un valore commerciale complessivo di circa 300 euro.

Questi prodotti riportavano in etichetta proprietà terapeutiche tipiche dei farmaci, un’indicazione indebita che non rispetta le normative vigenti. Al legale responsabile dell’attività è stata comminata una sanzione pecuniaria di 16.666 euro.

Presso un altro negozioso state sequestrate 273 confezioni di unghie finte con decorazioni adesive, dal valore commerciale di circa 1.000 euro, poiché riportavano le informazioni e le avvertenze obbligatorie esclusivamente in lingua inglese, e non anche in lingua italiana come previsto dalla normativa vigente. Al legale responsabile dell’attività è stata comminata una sanzione pecuniaria di 1.032 euro.