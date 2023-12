Ci sarà ancora una volta un po’ del territorio modenese sul palco più ambito d’Italia quello del Festival di Sanremo. Tra i 27 big che si esibiranno all’Ariston il prossimo febbraio e annunciati da Amadeus, anche il sassolese Nek. Ma non sarà solo in questa occasione, perché in effetti ad esibirsi sarà il duo Nek- Francesco Renga, ormai ben rodato da anni di collaborazioni. Una combinazione sia vocale che fisica talmente ben riuscita, da riempire ogni luogo in cui hanno portato i loro concerti, stadi, palazzetti dello sport sino alle arene di tante città. Nek torna su quel palco che ancora riesce a regalare agli artisti emozioni sempre rinnovate, sei anni dopo aver partecipato alla kermesse in qualità di ospite insieme a Max Pezzali e ancora con Roberto Renga. Mentre era il 2015 quando prese effettivamente parte alla competizione arrivando secondo dopo Il Volo. L’artista modenese in questi ultimi anni ha anche fatto emergere un nuovo aspetto di sé, in qualità di presentatore televisivo ottenendo un buon successo. E dopo Sanremo, Nek sarà nella sua Sassuolo ad inaugurare il Teatro Carani che riapre dopo poco meno di 10 anni. La cerimonia il prossimo 2 marzo