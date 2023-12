Nel video le interviste a:

Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo

Stefano Bortolamasi, Figlio dell’ideatore del Superzampone

Giampiero Bernardoni, Volontario

Giancarlo Morelli, Volontario

Accompagnato da pane, fagioloni e un bicchiere di lambrusco, il solo ed unico Superzampone anche quest’anno ha conquistato i palati di tutti i presenti, arrivati nel cuore di Castelnuovo Rangone in occasione della 34esima edizione della festa dedicata all’insaccato più grande del mondo. Ben lontano dallo storico record di 1.038 chili del 2014, con i suoi 320 chili e 80 lunghe ore di cottura, ha saputo mantenere le aspettative di tutti. Organizzata dall’Ordine dei Maestri Salumieri insieme al Comune, la manifestazione si è svolta nel cuore del paese, a pochi metri dal monumento al maialino. Tra i presenti al taglio, Stefano Bortolamasi, figlio dell’indimenticato Sante ideatore del Superzampone, e il sindaco Massimo Paradisi. Un grande momento all’insegna del gusto e della convivialità, accompagnato come tradizione per tutto l’arco della giornata da mercatini, stand gastronomici e spettacoli che hanno animato le vie del centro.