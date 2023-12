Nel video le interviste a:

Stefano Moreali, Nipote di Giuseppe Moreali

Dott. Antonio Cremonini, Amico di Don Arrigo Beccari e Giuseppe Moreali

Federica Nannetti, Sindaca di Nonantola

Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola

Yael Goldberg, Figlia di Jakopo Goldberg, “ragazzo” di Villa Emma

Nonantola ha consegnato la Medaglia d’oro al valor civile ai Giusti di Villa Emma: don Arrigo Beccari e Giuseppe Moreali. Una cerimonia dall’alto valore simbolico, svoltasi al Teatro Troisi. Qui a ricevere l’onorificenza, sono stati Clelia Reggiani e Stefano Moreali, nipoti del sacerdote e del medico che negli anni Quaranta misero a rischio tutto per salvare 73 ragazzi ebrei perseguitati a causa delle leggi razziali. Ad assistere, anche tanti conoscenti e i parenti di quei giovani sopravvissuti grazie alla solidarietà di Nonantola. Uno un rappresentante del mondo cristiano, l’altro del mondo laico, entrambi non ebbero dubbi quando l’arrivo dei tedeschi mise a rischio la vita dei giovani ebrei. Don Beccari e il dottor Moreali li nascosero nel seminario, nell’asilo delle suore e presso diverse famiglie, prima di organizzare la loro fuga verso la salvezza. Un impegno che valse già nel ’63 il riconoscimento di Giusti tra le Nazioni allo Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah