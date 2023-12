Nel video l’intervista a Ing. Ermanno Andriotto, Comandante Vigili del Fuoco di Modena

Riconoscenza e protezione, questo chiedono oggi i Vigili del Fuoco di Modena alla loro patrona, Santa Barbara, dopo un anno di lavoro, di rischi e di gratificazioni, sempre al servizio della cittadinanza. Una ricorrenza che i pompieri modenesi tornano come da tradizione a celebrare presso la caserma di strada Formigina, dopo alcuni anni nei quali l’emergenza covid aveva costretto a svolgere le cerimonie in altri luoghi. Prima la deposizione di una corona alla targa in memoria ai caduti, presso la sede del comando in Strada Formigina. Poi un momento di raccoglimento davanti al monumento in Via Corassori, recentemente restaurato e abbellito. Poi, la consueta messa solenne nella palestra del Comando, officiata da Mons. Lino Pizzi, per onorare chi ha vestito, chi veste e chi vestirà la divisa del 115. A chiusura della cerimonia, la consegna degli attestati di merito e dei riconoscimenti. Un ritorno, quello della celebrazione di Santa Barbara alla dimensione più “intima” della caserma, che non esclude però la presenza pubblica dei Vigili del Fuoco, con la promessa mantenuta di restare vicino alla sua comunità.