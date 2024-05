Nel video, le interviste a:

Gilberto Luppi, Presidente Lapam Confartigianato

Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato

Prof. Stefano Zamagni, Economista e professore di Economia Politica all’Università di Bologna

Guardare al futuro, con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Con quasi 11mila imprese associate e 692 persone che operano nelle 54 sedi distribuiti tra Modena e Reggio Emilia, Lapam Confartigianato ha presentato il Bilancio del Valore 2023, uno strumento che oltre a presentare i numeri degli associati e dei clienti, fissa gli obiettivi di sostenibilità dell’associazione. Tra quelli già raggiunti la riduzione del consumo di energia del 10.28 % in meno rispetto al 2022 e la sostituzione di tutta l’illuminazione tradizionale con luci a led in tutte le sedi dell’associazione. Tra gli obiettivi che Lapam si è data in questo 2024 quello di implementare un servizio per la consulenza di primo livello alle imprese associate oltre a strumenti di comunicazione che possano sensibilizzare l’opinione sull’attenzione che le piccole imprese già da tempo riservano alla sostenibilità.