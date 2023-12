La pioggia e il vento che hanno seguito i giorni di neve hanno portato via in parte la coltre bianca che si era posata sulle montagne, ma nonostante le condizioni non ottimali, apriranno domani alcuni impianti sciistici. Era dal 2017 che le piste del Cimone non riuscivano ad accogliere gli appassionati di sci per l’Immacolata. Saranno in particolare in funzione, a Passo del Lupo, la seggiovia triposto Faggio Bianco che permette di sciare sulla pista blu campo scuola Betulla. Al Lago della Ninfa, sarà invece operativo il tappeto Campo Scuola insieme alla pista adiacente. Per l’occasione gli skipass saranno scontati del 50% e i parcheggi gratuiti