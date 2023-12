Nel video l’intervista a Fabio Gerli, Centrocampista Modena Calcio

Canarini contro lariani. Si avvicina la trasferta a Como per la squadra di Mister Bianco, che affronterà la terza forza del campionato di Serie B. Gli uomini di Fabregas hanno sconfitto nell’ultima giornata il Sudtirol grazie al primo gol italiano di Abildgaard. Uno degli giocatori che non saranno presenti al Sinigaglia è il centrocampista Fabio Gerli, ancora fermo ai box a causa di uno stiramento. Il giocatore ha provato ad ipotizzare la data del suo rientro in campo. Da fuori il giocatore dei canarini sta osservando l’evoluzione del centrocampo gialloblù, con la crescita all’interno della squadra dell’ex Ternana Palumbo. Domenica sarà una trasferta complicata per la squadra emiliana, che nella scorsa stagione aveva perso 1-0 al Sinigaglia. Match reso ancora più insidioso dalla decisione della Prefettura di Como, che ha vietato la vendita dei biglietti ai tifosi di Modena.