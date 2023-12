Vasto incendio in Località Canevare di Fanano, in Via Fratta 221, presso l’azienda agricola Verde Oro. Le fiamme si sono sviluppate alle 15 circa da uno stabile dove erano presenti numerosi vitellini, e si è poi propagato alla stalla con con all’interno circa 400 bovini. Purtroppo per i vitelli non c’è stato scampo, 25 i capi morti. Gli animali presenti nella stalla sono stati invece tutti portati in salvo. Sul posto si sono recate due squadre di Vigili del Fuoco volontari di Fanano con APS, ABP e modulo con motopompa, Pavullo con APS e ABP, Vignola con APS e ABP, volontari di Pievepelago, l’autoscala della sede centrale e funzionario di guardia. Ancora in corso le operazioni di spegnimento. Sul posto anche 118, carabinieri e polizia locale.