Chiusure sulla A1 nelle notti di oggi e domani, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce. Lo stop alle auto sarà dalle 22 alle 6, e riguarderà la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita per chi proviene dal capoluogo emiliano. In alternativa Autostrade consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia o di Modena nord