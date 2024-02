Nel pomeriggio del 19 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Maranello, impegnati in un servizio antidroga, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino 36enne, sorpreso nell’atto di cedere una dose di cocaina ad un 42enne.

L’indagato è stato notato all’interno della propria autovettura, in sosta in un parcheggio situato in zona periferica di Castelnuovo Rangone, alla quale si avvicinava sospettosamente il 42enne che riceveva un piccolo involucro, per poi allontanarsi a piedi. Prontamente fermato dai Carabinieri, l’ acquirente è stato trovato in possesso di una dose di cocaina.

Contestualmente l’occupante del veicolo è stato sottoposto a perquisizione, a seguito della quale è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina e della somma contante di 80 euro, considerata provento dell’attività delittuosa.

La perquisizione, poi estesa presso il domicilio dell’indagato, permetteva di rinvenire alcuni grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, il tutto posto in sequestro.

Nella mattinata odierna, il 36enne è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena che lo ha giudicato con rito direttissimo, convalidando l’arresto e applicando all’interessato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’ acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura.