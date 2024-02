Nel video l’intervento durante Sportqui di Giorgio Pagliani, Avvocato

“Il Modena ora ha acquisito maggiore consapevolezza”: la dichiarazione di Paolo Bianco pochi minuti dopo la fine della partita con il Venezia fotografa in maniera precisa il buon momento dei gialli, capaci e consapevoli di portare a casa un ottimo punto da un campo difficile come il “Penzo” e contro una squadra forte come il Venezia.

Con una brillante intuizione, questo Modena è stato definito “double face”, perché in effetti alterna primi tempi timidi a secondi tempi battaglieri, come si è visto nelle recenti trasferte, oppure il contrario, come accaduto con il Cosenza. E sembra proprio che le cose migliori riesca a farle quando è fuori casa a e in svantaggio, come se avesse bisogno di una frustata morale per svegliarsi. Segno di carattere, certo. Segno di buona condizione atletica, certo. Ma ora arriva l’occasione da non farsi sfuggire: battere, domenica al “Braglia” (fischio d’inizio alle 16.15), lo Spezia: stavolta la politica dei piccoli passi e dell’accontentarsi, magari di un pareggio, non funzionerebbe.

Poi c’è chi ci ricorda che attualmente l’8° posto, che vale i playoff, è perfettamente in linea con il potenziale della squadra, né più né meno. Ne è convinto l’avvocato Pagliani, tifosissimo dei canarini, ieri sera ospite della nostra trasmissione “SportQui”.

Adesso per il Modena è in arrivo un tris di partite impegnative in due settimane: come detto, domenica al “Braglia” con il rilanciato Spezia dell’ex Falcinelli, il mercoledì seguente all’Arena Garibaldi di Pisa contro l’ex Bonfanti e la domenica successiva di nuovo al “Braglia” contro la Cremonese.