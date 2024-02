I modenesi nella giungla delle iscrizioni scolastiche. Le famiglie stanno riscontrando problemi ad accedere agli istituti nel prossimo anno, con numerosi rifiuti. Le situazioni più critiche si sono presentate specialmente al Venturi e al Wiligelmo. Se da una parte il presidente della Provincia Fabio Braglia, aveva dichiarato di non aver registrato problemi sulle dimensioni degli edifici scolastici del territorio, dall’altra i genitori raccontano di una sorta di selezione forzata all’interno degli istituti. Alcune famiglie già nella giornata di sabato hanno ricevuto telefonate dal liceo Wiligelmo per riorientare i ragazzi e le ragazze che non sono stati ammessi, 38 in totale. Da ieri mattina è iniziato così l’iter obbligato della ricerca di altre scuole. Nella maggior parte dei casi i giovani sono stati smistati o allo scientifico Tassoni o al liceo Corni. Le difficoltà di accesso agli istituti desiderati dai ragazzi, hanno portato il comitato dei genitori modenesi a creare, nella giornata di ieri, un gruppo WhatsApp pubblico denominato “Esclusi dalle prime scelte superiori”. Una chat in cui è emersa tutta la delusione dei ragazzi rifiutati dalle scuole del territorio e che potrebbe fare da apripista, chiosano i genitori, a potenziali abbandoni scolastici. Lo stesso comitato è in attesa di essere convocato dalla dirigenza dell’Ufficio scolastico regionale, che lo ha contattato per informarlo di un incontro che ci sarà a breve proprio per discutere delle recenti problematiche.