Il 2024 è partito all’insegna dei rincari della benzina. Secondo l’analisi di Assoutenti un pieno costa 5 euro in più dall’inizio dell’anno. Il prezzo del rifornimento, in modalità servito, ha già sfondato il tetto dei 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani. I nuovi listini record si registrano non sulle autostrade, dove i prezzi dei carburanti sono notoriamente più elevati, ma sulla rete ordinaria. In appena 6 settimane il prezzo medio nazionale della verde è rincarato del +5,3%, il diesel del +6,3%. Numeri che descrivono una situazione difficile anche per i modenesi, con l’aumento dei costi che complica la vita quotidiana dei cittadini. Richiesto a gran voce un intervento da parte del Governo per alleggerire il peso della benzina sui consumatori. Torna il tema caldo del taglio delle accise, che secondo i cittadini rimane un’operazione fondamentale per migliorare la situazione legata ai rincari.