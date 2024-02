Nel video l’intervista a Chiara Magrì, Comitato genitori Scuole medie Ferraris

Concluso il tempo delle iscrizioni, ora le famiglie conosceranno il destino scolastico dei figli che si preparano ad iniziare un nuovo ciclo, quello delle superiori, quanto mai determinante per il proprio futuro. Però la situazione odierna in alcuni degli istituti scolastici superiori di Modena, tra i più richiesti dagli studenti, è la stessa degli anni passati. Anche per il prossimo anno scolastico ci saranno numerose esclusioni dovute all’impossibilità di accogliere ulteriori studenti. Non ci sono più posti disponibili. Nell’occhio del ciclone in particolare il liceo Sigonio, l’Istituto Statale d’Arte Venturi e a fasi alterne anche l’Istituto tecnico e linguistico Selmi. Criticati fortemente i criteri selettivi che cambiano da scuola a scuola. Già lo scorso anno sono stati circa 300 gli studenti esclusi che hanno dovuto rimediare passando ad altro indirizzo scolastico o delocalizzandosi in altro territorio.