Tutto è pronto per festeggiare insieme la notte di Capodanno. Gli studi sono allestiti, la macchina della produzione è già attiva. All’appello mancano solo i protagonisti, gli artisti che domani sera animeranno il nostro Gran Galà di fine anno. Nell’atmosfera frizzante che caratterizzerà il nostro show di Capodanno 2023-2024, Davide Montali, Rossana Biagioni e Donato, Patrizia Ceccarelli, Vanessa Silvagni, Luca Panama, Roberto Scaglioni e Sabrina Salvestrin, Aurora Codazzi e Samuele Varalli, un cast eccezionale del mondo della musica da ballo romagnola e non solo che si esibirà nel corso della lunga serata, in più performance, proponendo i brani maggiormente conosciuti del loro repertorio. Ognuno di loro con qualità musicali diverse, proprio per poter arrivare al nostro numeroso pubblico e che Tv Qui intende ringraziare anche in questa occasione per le soddisfazioni che sa regalarci di giorno in giorno, promuovendo la nostra programmazione e diventando nostri fedeli amici. Per essere sempre più vicini, siamo certi che il nostro Gran Galà saprà regalarvi tante emozioni e insieme si brinderà al nuovo anno. Un conto alla rovescia ricco di aspettative su un anno nuovo che si apre. Domani sera, dalle 21.