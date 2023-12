Nel video le interviste a:

Andrea Alberghini, Presidente Scuola di Pallavolo Anderlini

Marco Neviani, Direttore Generale Scuola di Pallavolo Anderlini

Alessandro Clò, Presidente Fipav Modena

L’edizione 2023 della Moma Winter Cup si è chiusa con le premiazioni al PalaPanini. Le squadre si sono sfidate nelle emozionanti finali di ieri pomeriggio, con la sfilata delle 188 compagini coinvolte nella competizione. Tra le sei regine della 14esima edizione ci sono anche il Modena Volley, vincitrice della categoria Under 19 maschile, e i padroni di casa del Moma Anderlini, che ha ottenuto il successo nella finale Under 18 femminile.

Grande partecipazione da parte delle scuole di pallavolo, con la presenza anche di alcune compagini internazionali, che hanno inoltre ricevuto importanti riconoscimenti. Un momento fondamentale per la pallavolo locale, di aggregazione e gioia sportiva. Tutto ciò in un periodo delicato per il movimento modenese, a causa delle vicende relative alle accuse di Roma alla Fipav territoriale.