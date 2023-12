Nel video, l’intervista alla Dott.ssa Silvia Cattani, Segretaria Provinciale FIMP

Adeguata idratazione, monitoraggio della temperatura corporea, tanto riposo e il ricorso al Pronto Soccorso pediatrico solo nei casi di reale urgenza. Le sindromi influenzali non risparmiano neppure i più piccini. E allora la Federazione Italiana dei Medici Pediatri si rivolge alle famiglie, in occasione del picco di questi ultimi giorni con alcune piccole accortezze che possono aiutare i bambini costretti a letto a recuperare le forze, verso la guarigione. L’incidenza è in aumento in tutte le fasce di età, ma soprattutto nei bambini al di sotto dei cinque anni in cui è pari a 38 casi per mille assistiti. Fondamentale resta un accesso alle cure appropriato, oltre a essere sconsigliato l’uso inappropriato degli antibiotici. Pertanto, è raccomandabile che il primo interlocutore delle famiglie sia il Pediatra di Libera scelta che conosce il bambino e ha un rapporto privilegiato di fiducia con la famiglia.