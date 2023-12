Nel video, l’intervista a:

Annalisa Giunti, Vicecomandante della Polizia Locale di Modena

Andrea Bosi, Assessore al Centro Storico

È stata teatro di brutali aggressioni e punto di ritrovo di baby gang che hanno dato più volte problemi ai residenti e ai commercianti. Parliamo di Piazza Matteotti, che per evitare il ripetersi di gravi episodi di cronaca e degrado, conta da oggi un nuovo presidio fisso di polizia locale. Il “punto città sociale e sicura”, inaugurato stamattina, nasce all’interno di un chiosco, a cui sono collegate le principali telecamere del centro storico. Nella struttura si alterneranno operatori della polizia locale a gruppi di volontari.

Un operatore di Polizia Locale sarà presente nel chiosco dalle 10 alle 20, mentre dalle 20 in poi gli operatori saranno due. La presenza costante delle forze dell’ordine mira a rispondere alle richieste dei cittadini in termini di sicurezza in centro storico. In particolare, la madre del giovane Stefano Grandi, picchiato brutalmente proprio in piazza Matteotti, aveva lanciato una petizione che aveva raccolto oltre 1.700 firme per chiedere un presidio fisso nel cuore della città.