Nel video, l’intervista al Col. Antonio Caterino, Comandante Carabinieri di Modena

Un Capodanno sicuro a Modena per permettere a tutti i cittadini di godersi i festeggiamenti in sicurezza. Dopo il lungo fine settimana natalizio che ha visto impegnati i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena con controlli intensificati a persone e mezzi in circolazione su tutto il territorio al fine di prevenire reati, l’obiettivo dei militari resta il medesimo anche in queste ultime ore del 2023, per garantire l’ordine nella notte di San Silvestro. Controlli più serrati anche per prevenire e contrastare illeciti in materia di artifici pirotecnici, oltre a una massiccia attività di monitoraggio contro i furti. Dalla sensibilizzazione contro le truffe, all’attenzione verso le segnalazioni di violenze e maltrattamenti, purtroppo in costante aumento. Un anno che si chiude e uno nuovo che comincia anche per i militari, che colgono l’occasione per fare un bilancio delle principali attività che li ha visti impegnati nel corso del 2023. Un impegno che vuole essere rinnovato per la sicurezza dei cittadini anche nell’anno che sta per cominciare, con nuove, importanti, risorse a disposizione.