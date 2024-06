La Polizia di Stato di Arezzo ha denunciato a piede libero un uomo di 50 anni, intercettato ieri sera lungo l’A1 dalla Polizia Stradale di Battifolle. Con lui numerosi monili in oro giallo e denaro contante per oltre 2mila euro, frutto, dice la polizia, di due distinte truffe a persone anziane, consumate in provincia di Modena. I preziosi, sequestrati e restituiti ai proprietari, avevano un valore economico di oltre 30mila euro.