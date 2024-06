Nel video le interviste a:

Stefano Bonaccini, Presidente Emilia-Romagna

Alberto Soffritti, Femca Cisl Emilia Centrale

Lisa Vincenzi, Filctem Cgil Modena

Un tavolo regionale con le parti sociali e i vertici dell’azienda per dare una prospettiva e una risposta alle 350 persone che rischiano di perdere il posto di lavoro alla Mozarc di Mirandola. È il primo passo annunciato dal presidente uscente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, oggi in visita ai lavoratori in presidio permanente davanti ai cancelli dell’azienda. Pronta anche una lettera per il Governo, ha dichiarato Bonaccini, e presto, verrà contattata la stessa Confindustria. Da quando è iniziato il presidio numerose istituzioni hanno portato la loro solidarietà ai dipendenti della Mozarc, con la visita di politici sia di centrosinistra che di centrodestra. Per i sindacati Cgil e Cisl (oggi in solidarietà manifestava anche la Uil), è necessario che i riflettori restino alti sulla vicenda