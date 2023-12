Meglio Vasco o Pavarotti? Comprensibilmente complicata la scelta tra i due artisti modenesi. Facile e scontata dovrebbe essere, invece, la scelta di fare del bene all’ambiente, per esempio buttando i mozziconi negli appositi raccoglitori. Di certo, non a terra. Anche perché, ricordiamolo: per smaltire un mozzicone di sigaretta ci possono volere anche 8 anni. E, allora, perché non provare a salvare, ciascuno nel proprio piccolo, la Ghirlandina dall’inquinamento? Questo si propone di fare la startup Human Maple, fondata da un gruppo di ragazzi di Castelfranco Emilia, che ha installato due simpatiche colonnine in centro storico – una in via Gallucci e l’altra all’ingresso del Mercato Albinelli -, per il riciclo delle sigarette, dal cui filtro si può ricavare materiale termo-isolante o di imbottitura per alcuni oggetti o risorse per la moda sostenibile, come piumini, giubbotti, peluche o divani. Le colonnine “posacenere”, personalizzabili e facilmente individuabili grazie al cartello che ne segnala l’area di collocamento, facilitano e invogliano la raccolta delle sigarette sottoponendo gli utenti ad un divertente ballottaggio. Un po’ come in un quiz, dove una volta raggiunta la capienza massima, permetterà anche di decretare quale preferenza è andata per la maggiore tra i modenesi. Quindi, sarà Vasco o Pavarotti a vincere la sfida? Nessuno dei due, perché a vincere, in questo modo, sarà ovviamente l’ambiente.