Nel video le interviste a:

Nicola Ortugno, Presidente Team Enjoy Modena

Ivan Linetti, Infermiere 118 Pronto Soccorso di Pavullo

Davide Nostrini, Coordinatore Team Enjoy

Gianpietro Cavazza, Vice Sindaco Comune di Modena

Dopo lo spettacolo del “Teddy Bear Toss” al PalaPanini dello scorso 26 dicembre, con il lancio dei pupazzi a favore dei reparti pediatrici di ospedali italiani e non solo, oggi in Piazza Roma l’iniziativa “SoccOrso Pediatrico” ha riunito le forze dell’ordine e gli operatori sanitari per esporre i peluches raccolti.