La Provincia di Modena cerca nuove scuole.

Per dire meglio: è alla ricerca di tre immobili da utilizzare, a partire dal prossimo anno scolastico, a settembre, con finalità didattiche.

Sul sito della Provincia, infatti, è stato pubblicato un avviso pubblico, chiedendo disponibilità e manifestazione d’interesse ai privati.

In un comunicato, la Provincia di Modena chiarisce, comunque, che l’avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale.

Gli edifici serviranno, in particolare, per alcuni istituti scolastici delle scuole superiori del territorio del comune di Modena.

A causare la carenza di spazi scolastici è, indubbiamente, l’aumento della popolazione degli studenti – si registra un notevole incremento delle iscrizioni -, ma anche e soprattutto i tanti lavori di manutenzione e ammodernamento in corso d’opera, soprattutto per l’adeguamento anti-sismico di molti storici edifici scolastici.

Le caratteristiche dei tre immobili richiesti – si legge nell’avviso – sono rispettivamente 25-30 ambienti per 2mila mq, 30-35 ambienti per 2.500 mq e 8-10 ambienti per 800 mq.

La Provincia di Modena gestisce l’edilizia scolastica superiore di 30 istituti, con quasi 36mila studenti che utilizzano 62 edifici, 25 palestre, oltre 1.500 aule e circa 500 laboratori.