Nel video l’intervista al Gen. Francesco Figliuolo, Commissario alla ricostruzione post-alluvione

Dall’Accademia Nazionale di Agricoltura di Bologna – dove ieri è stato insignito del titolo di accademico onorario – il generale Francesco Figliuolo, commissario alla ricostruzione post-alluvione, assicura che i ristori in seguito all’alluvione del maggio dell’anno scorso in Emilia-Romagna stanno per arrivare.